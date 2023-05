Moto GP | in Francia ancora out Bastianini | sulla Ducati ci sarà Petrucci

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo l’infortunio alla spalla durante la Gara Sprint a Portimao, Eneanonpresente in quel di Le Mans inin sella alla sua. Il pilota aveva provato a scendere in pista nella scorsa settimana a Jerez de La Fronteira, ma le sue condizioninon sono state valutate tali da poterlo rimettersi in pista. Il posto dipreso da Danilo. Il pilota ternano, già nella squadra ufficialeGP nelle stagioni 2019 e 2020.in questa stagione è impegnato nel Campionato Mondiale Superbike con la Panigale V4R del Barni Spark Racing Team. Ad annunciare la sostituzione in sella è stata la stessacon una nota ufficiale. ...

Enea Bastianini non prenderà parte al GP di, in programma a Le Mans nel fine settimana del 12 - 14 maggio. Dopo l'infortunio alla spalla ... Sarà un onore poter provare laCampione del Mondo ...Sarà un onore poter provare lacampione del Mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in ... Bastianini, dal canto suo, si dice "dispiaciuto di non poter partecipare al GP dia Le ...... Australia, Germania, Portogallo, Ungheria, Malesia, Sudafrica, Qatar, Nuova Zelanda,, ... La conquista del titolo inGP 2022 da parte di Francesco Bagnaia è certamente uno dei successi più ...

MotoGP: Bastianini ancora out, in Francia Petrucci sulla Ducati - Moto Agenzia ANSA

In Francia correrà Danilo Petrucci, che proprio su quel tracciato vinse nel 2020: "Contento di tornare in pista, ma spiace per Enea" ...Enea Bastianini non prenderà parte al GP di Francia, in programma a Le Mans nel fine settimana del 12-14 maggio. (ANSA) ...