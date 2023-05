Moto Gp | a Valentino Rossi verranno conferite le chiavi della città di Tavullia

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023)rimane un emblema di tutto il movimento legato allaGp internazionale e soprattutto Nazionale. Nonostante non sia più inattività, l’ex pilotaYamaha è centrale nel contesto italiano tanto da essere sempre ricordato nel momento in cui ci siano dei conferimenti importanti di tante cittadine italiane. Ciò vale in questo caso per la cittadina di, infatti, riceverà il pmo 19 maggio il conferimento delledinel corso di una cerimonia pubblica. La sindaca, Francesca Paolucci ha spiegato così la scelta: “Prima di essere un fenomeno mondiale, è un elemento ...