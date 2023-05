La '' era già pronta da tempo, si trattava solo di decidere il dove e il quando. Tanto che la ... Giorgiaha dunque deciso di convocare i partiti di opposizione per affrontare il nodo della ...AGI - Il presidente del Consiglio Giorgiaapre il cantiere delle riforme e convoca le opposizioni per il primo giro di confronto sul ... Ladella premier arriva dopo il dialogo portato ...riceve Haftar: faccia a faccia per fermare i barconi Il calendario prevede un programma ... Matone travolge la giornalista, alta tensione in studio Ladella premier arriva dopo il dialogo ...

Mossa Meloni sul presidenzialismo per 'marcare' Lega sull'Autonomia Agenzia askanews

Roma, 5 mag. (askanews) – La ‘mossa’ era già pronta da tempo, si trattava solo di decidere il dove e il quando. Tanto che la presidente del Consiglio lo aveva accennato già a Londra la settimana scors ...In ottobre, aveva censurato la linea dialogante del presidente che decise di incontrare a Roma Giorgia Meloni appena nominata. Dopo le critiche alla premier ...