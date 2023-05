Mortal Kombat 2 | la star di The Boys Karl Urban in trattative per il ruolo di Johnny Cage

(Di venerdì 5 maggio 2023) Secondo quanto riferito, l'interprete di The, sarebbe in procinto di unirsi al sequel dinei panni di. Lo sviluppo di2 va a gonfie vele e unaamatissimaebbe per unirsi al cast: l'interprete di Theebbe concludendo leper interpretarenel sequel in arrivo. Secondo TheWrap,sta per firmare il contratto per2, sequel del film ambientato nel mondo delle arti marziali. La notizia è stata ...

