Monza | Galliani prende le difese di Izzo | parole forti del dirigente

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal casoa un possibile interesse di mercato per Ibrahimovic, fino alla conferma di Raffaele Palladino, diverse le questioni che risulterebbero al momento gravitare intorno al, con non poche indiscrezioni emerse di recente. L’Assemblea di Lega Serie A, tenutasi oggi a Milano, non poteva quindi che essere una degna occasione di chiarimenti, con ledell’AD delsul caso: “Se c’è nesso tra condanna in primo grado e un eventuale riscatto? La risposta è no” Una questione piuttosto complessa risulterebbe in particolare quella legata al difensore del, convintamente difeso da: “La vicenda giudiziaria complica il ...

Un applauso nato durante la riunione dell'Assemblea di Serie A, come confermato anche dain persona. L'amministratore delegato delraccontava di come "Tutta l'Assemblea ha applaudito ...Lo ha detto l'ad delAdrianoall'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A, dopo la condanna in primo grado per il difensore. "Se mi chiedete se c'è nesso tra questa condanna in ...Commenta per primo Al termine dell'Assemblea di Lega, Adriano, amministratore delegato del, ha parlato così. Contenti per l'accordo 'No dai, c'è un presidente, decide lui. Io sono soltanto un ex. Ai miei tempi Non ho memoria per ricordarlo' Sul ...

Monza, Galliani: «Impossibile avere bilanci a posto per arrivare in Serie A» Calcio e Finanza

"A campionato finito si parlerà di calciomercato". Così l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'Assemblea di Lega ...Le parole di Adriano Galliani all'uscita dall'Assemblea di Lega: ha parlato della suggestione Ibra, di Izzo e di Palladino ...