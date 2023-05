Monza | Galliani | 'Futuro Palladino? Prossima settimana ci sarà l'incontro E su Ibra ed Izzo' VIDEO

Ilnon prende posizioni ufficiali sul futuro di Armando Izzo , condannato nelle scorse per concorso esterno in associazione mafiosa a 5 anni di reclusione. Adrianoha voluto mettersi ...... 2023 #- Insulti anche all'Ad dei brianzoli #da parte dei tifosi della #Sampdoria: 'Sei un buffone' " @calciomercatoit pic.twitter.com/YnQblnoqmB Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, ...Senza troppe controindicazioni: come si legge sulla Gazzetta dello Sport , un ipotetico prestito aldi Berlusconi ene avrebbe poche. Il giocatore potrebbe restare a vivere a Milano, ...

Monza, Galliani: «Impossibile avere bilanci a posto per arrivare in Serie A» Calcio e Finanza

"Armando Izzo e' una persona fantastica, il suo riscatto non dipende da questa condanna in primo grado. Ho parlato con il ragazzo, ma e' una ...Il bomber è sempre un uomo mercato al di là dei 41 anni: ritroverebbe Berlusconi e Galliani che lo avevano voluto in rossonero ...