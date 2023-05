Mondiali di Pugilato | Mouhiidine agli ottavi con una speciale dedica | “Forza Napoli!”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il peso massimo (92 kg) azzurro Abbes, 24enne poliziotto irpino, si è qualificato per glidi finale deiElite diin corso a Tashkent battendo il kazako Aibek Oralbay con un discutibile verdetto di ‘split decision’ (4-0, con tre 30-27, un 29-28, un 28-28) che non rispecchia l’andamento di un match dominato dall’azzurro. Dopo la proclamazione del verdettoè andato verso le telecamere, manifestando la propria gioia per lo scudetto conquistato ieri dalla squadra di Spalletti: “Napoli: terzo scudetto”, è stato il grido dell’azzurro che ha anche fatto il gesto del 3 con la mano sinistra.tornerà sul ring della Humo Arena di Tashkent lunedì prossimo, per vedersela contro il rappresentante dell’Ecuador Julio Cesar ...

Cavallaro (GS Fiamme Oro) 92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) +92 Kg Diego Lenzi (ALTO

Aziz Abbes Mouhiidine ha esordito con una vittoria ai Mondiali 2023 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il pugile campano ha sconfitto nitidamente il fastidioso e rogno ...