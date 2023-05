Molestatore sessuale uccide la moglie | i due figli e altri tre ragazzini e poi si toglie la vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ancora una strage negli Usa. Un uomo,, ha ucciso sei persone sparandogli alla testa. Le vittime sua, i suoiadolescenti Rylee e Michael, 17 e 15 anni, insieme adtre, prima dirsi. Un massacro quello commesso da Jesse McFadden, 39 anni, in Oklahoma, che al momento non ha un movente. L’uomo ha aperto il fuoco mentre il gruppo di ragazzi era insieme per un pigiama party. Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne avrebbe sparato più volte alla testa delle vittime con una pistola 9mm all’interno della sua proprietà, per poi spostare i corpi in una zona boschiva vicino casa. Subito dopo averli portati fuori: il suicidio. Almeno si presume, ma la polizia ancora non vuole confermare questa teoria e non vuole dire se ...