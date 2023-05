Modifiche al PCTO | tutela assicurativa per il personale scolastico e taglio cuneo fiscale | le novità per la scuola nel decreto lavoro TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

(Di venerdì 5 maggio 2023) Illeggeè stato pubblicato in. Ecco di seguito le misure che riguardano lae i lavoratori in seguito all'entrata in vigore del provvedimento. L'articoloalper il: leper lanelIN

Alternanza scuola - lavoro più sicura ed efficace . Sono questi i nuovi propositi di alcuneai(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), indette dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara . Si prevede infatti un monitoraggio più stringente sulla ...LesuiIl decreto modifica anche la progettazione dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dovranno ...Con il Decreto legge viene espressamente previsto, inoltre, che ildebba essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo ...

Decreto lavoro, modifiche al PCTO: arriva la figura del docente coordinatore di progettazione. Introdotto l’albo delle buone pratiche. Le misure per l’istruzione Orizzonte Scuola

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha presentato un pacchetto di misure che modificano le regole dell'alternanza scuola-lavoro: come cambiano i percorsi e gli stage.Il nuovo “decreto lavoro” interviene poi sui Pcto, «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», nessun riferimento ai percorsi di IeFp (Istruzione e Formazione professionale) per cui ...