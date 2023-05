“Ministro irriguardoso | la Francia non ha nulla da insegnare” | reazione furibonda

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Reazioni che non arrivano soltanto dal mondo della politica. «Le affermazioni deldegli Interni francese assumono un significato estremamente grave dell'atteggiamento spavaldo edel Governo d'Oltralpe nei confronti dell'Italia, andando a compromettere un rapporto messo già duramente alla prova dalla sentenza di soltanto un mese fa che ha impedito l'estradizione in Italia degli ex terroristi». A parlare all'Adnkronos è Christian Iosa, figlio di Antonio Iosa, ex esponente della Dc gambizzato dalle Brigate Rosse, commentando lo scontro fra Italia edopo le parole deldell'Interno francese, Gerald Darmanin, che ha accusato il premier italiano Giorgia Meloni di non essere «in grado di risolvere i problemi migratori» dell'Italia, provocando ladel ...