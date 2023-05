Mind Innovation Week | torna Open Future Open Culture

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'11 e il 13 maggio due giorni con esperti, artisti, scienziati e professori universitari che si confronteranno sul tema “The Next Best Vision, The Next Best You” per approfondire l’evoluzione del contesto e dello scenario globale per costruire l’innovazione del presente nell'ambito della

Milano, l'innovazione diventa festival con la prima Mind Innovation ... Italia Informa

Iniziativa centrale a MIND–Milan Innovation District che riapre le porte della conoscenza con la MIND Innovation Week, una settimana di eventi pensata per guardare all’innovazione come principale ...L'appuntamento per la Mind Innovation Week è a Milano con ospiti d'eccezione. 6 giorni per parlare di innovazione ...