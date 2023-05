Milly Carlucci | “colpita dalla malattia | cure inefficaci” | un vero dramma

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha denunciato l’azienda di integratori alimentari: sono state attivate le procedure legali per chi ha messo in circolo la sua finta intervista. Nel mondo del web, sono molte le inserzioni a scopo pubblicitario che ogni giorno ci ritroviamo davanti ai nostri occhi durante la navigazione. Questa volta però, l’azienda di prodotti alimentari in questione sta rischiando davgrosso. Ad oggi infatti, ha mandato avanti la promozione di integratori alimentari miracolosi, in grado di combattere la cistite e prevenire eventuali forme di tumori. Non solo tali prodotti sono consigliati senza alcuna indicazione medica valida, ma ad essere lo “sponsor” di questo prodotto è proprio, la famosa conduttrice di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato. Tuttavia, ...