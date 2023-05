Milan | Pioli | “Pensiamo a domani | avremo tempo per farci trovare pronti”

COSA MANCA DI KESSIE - Oltre a non aver lasciato in eredità nemmeno un euro nelle casse del, la partenza di Kessie ha privatodi un contributo significativo a livello statistico - con i ...Alla sua quarta partita sulla panchina milanista, il passato serve ail primo brutto scherzo. La Lazio torna a vincere in campionato con il, a San Siro, 30 anni dopo l'ultima volta. ......ilè sesto insieme alla Roma, domani alle 15 contro la squadra di Sarri va a caccia di una vittoria che nelle ultime cinque partite è arrivata una sola volta. LE SCELTE - Per il big match...

Dopo il pareggio contro la Cremonese il Milan volta pagina, alle porte c'è lo scontro diretto contro la Lazio con vista sull'Europa. A cinque turni dalla fine dei giochi il Milan è sesto insieme alla ...Le pagelle e highlights di Milan - Cremonese, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023: Carnesecchi è il migliore del match ...