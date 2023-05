Milan | Pioli | “Cos’è andato storto? Ogni stagione fa storia a sé”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il tecnico rossonero Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Lazio di cos'èin

"È sicuramente un passaggio di consegne con una squadra fortissima, alla quale vanno fatti i nostri complimenti", ha detto l'allenatore del, Stefano, riferendosi allo scudetto del Napoli. La squadra di Spalletti "ha meritato largamente questa vittoria e ha dimostrato di essere la più forte, ha giocato un ottimo calcio, quindi ...Nell'ultimo turno disputato di campionato ilha deluso in casa contro la Cremonese, non andando oltre un opaco 1 - 1, condizionato inoltre da un pesante turn over imposto da. Ma è proprio nella rosa che vanno trovati i motivi di ...La squadra diora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il ... I giallorossi vengono da due pareggi consecutivi, contro ile contro il Monza nel turno ...

DOVE VEDERE MILAN LAZIO - Domani alle ore 15 si affrontano rossoneri e biancocelesti per un match fondamentale in ottica quarto posto.L'allenatore del Milan: "Gli uomini di Spalletti hanno meritato largamente questa vittoria e hanno dimostrato di essere i migliori, hanno giocato un ottimo calcio" ...