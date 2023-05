Milan | Messias | 'Non volevo più giocare ma Dio ha scritto la mia storia Ricordo ancora le parole di Ibra'

Disastro invece per il, che pareggia 1 - 1 sul campo della Cremonese (risponde a Okereke). Con questo risultato il Diavolo non solo si fa staccare di due lunghezze dai cugini nerazzurri,...... praticamente con un piede già in serie cadetta e con 37 punti di distacco dal). Ed invece al ... che il brasiliano Juniorsu calcio piazzato riuscirà a perforare un nutrito nugolo di ...e Roma arrancano Di questo ed altro si preoccupa il, in netta involuzione di gioco e ... Pioli punta su un turn over esagerato, va sotto e si salva connei minuti di recupero. La ...

Milan, Messias: “La mia storia è stata scritta con la mano di Dio” Pianeta Milan

Junior Messias, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 90min Italia nel format Pitch Moments. Le dichiarazioni del brasiliano. MILANELLO – “Quando ho visto lo stemma del ...Dalla prima gioia in Champions al gol nel recupero contro la Cremonese. La storia di Messias al Milan attraverso i suoi gol.