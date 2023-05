Milan-Lazio | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

29a giornata : (+)Udinese - Monza( - ), (+)- Juve( - ), ( - )- Empoli(+). 30a giornata : (+,+)Bologna -( - , - ), ( - )Sassuolo - Juventus(+). 31a giornata : ( - )Monza - Fiorentina(...Dopo il pareggio contro la Cremonese, nel turno infrasettimanale del 3 maggio, ilnon può più sbagliare. Domani a San Siro è in programma uno scontro diretto decisivo contro ladi Maurizio Sarri reduce dalla vittoria in casa contro il Sassuolo. Un match da non fallire, ......80, con Leao al suo fianco a 3,15 Nell'inseguimento ai primi quattro posti in campionato, intanto, la strada delsi è fatta più in salita: l'obiettivo dei rossoneri vale ora 1,78, con la...

Dopo il pareggio contro la Cremonese, nel turno infrasettimanale del 3 maggio, il Milan non può più sbagliare. Domani a San Siro è in programma uno scontro diretto ...La storia di quegli scudetti caduti lontano dalle due più grandi città del Nord: ecco perché il successo del Napoli acquisisce più valore ...