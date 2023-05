Milan | la difesa è da Paperissima | Kalulu stende Thiaw e Okereke va in gol così

Il gol di Okereke al 77' è frutto di un clamoroso errore dellarossonera. Su tutti è Kalulu a fare la frittata: cercando di fermare ...... autentico mostro della, e apparve questo striscione: "Kim, Merit, Marlboro, tre pacchetti ... La prima al principio di aprile, quando il Napoli ha giocato in casa al Maradona contro il. ......dovranno rinforzarsi in diversi settori senza però spese folli e nello specifico per laci ...squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie...

Un solo gol preso in quattro gare: Pioli ha rialzato il muro La Gazzetta dello Sport

Il confronto tra i due tecnici che hanno approcciato alle difficoltà in maniera differente: i risultati per ora premiano Simone ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...