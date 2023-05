Milan | Ibrahimovic junior via? Lo vuole il Novara | NEWS

Commenta per primo Dopo la pericolosa frenata contro la Cremonese, esiste soltanto una certezza pensando allo sprint finale del: Zlatannon potrà aiutare la squadra ad arrivare almeno al quarto posto in campionato, né tantomeno a superare la semifinale di Champions . Basterebbe quest'ultima constatazione, ...Se riuscisse a esprimere le sue qualità, ilritroverebbe nel 2024 un potenziale campioncino. Più difficile che De Ketelaere viaggi scortato da: indiscrezioni dalla Francia ...Se riuscisse a esprimere le sue qualità, ilritroverebbe nel 2024 un potenziale campioncino. Più difficile che De Ketelaere viaggi scortato da: indiscrezioni dalla Francia ...

Ibrahimovic patetico ed egoista, non è Rivera: perché il Milan gli ha rinnovato il contratto Calciomercato.com

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decifrare: tra il possibile ritiro e il rinnovo con il Milan, spunta una clamorosa ipotesi ...Due punti in due partite contro la Cremonese sono troppo pochi per il Milan. Così come un sesto posto momentaneo che rispecchia una situazione chiara di difficoltà. I ...