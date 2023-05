Protagonista assoluto, manco a dirlo, l'attaccante classe 2008 delFrancesco, autore di una doppietta: l'interista Mosconi , l'empolese Orlandi e il romanista Cama completano il ...... tutti classe 2007 tranne Francesco, bomber del 2008 e già protagonista in questo torneo con l'Under 15. C'è un'Italia che incanta: i talenti del futuro battono l'Ungheria nel segno di...Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Daniele Zoratto, tutti classe 2007 ad eccezione del 2008 Francesco), in vista del Torneo di Sviluppo UEFA in programma dal 4 al 9 maggio in ...

Milan, Camarda domina anche con l’Italia: doppietta in Under 16 Pianeta Milan

Inizia con il piede giusto l'avventura della Nazionale italiana Under 16 nel Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo. A Mirandela, gli azzurrini si sono imposti 5-2 sui pari età della ...Mercato Milan, passi in avanti per Elye Wahi! Le ultime. I rossoneri e il Montpellier hanno avviato i contatti per il giocatore Il Milan segue Elye Wahi da diverso tempo e sembra che i rossoneri vogli ...