Mike Chioda | ”Cody Rhodes dovrà lottare contro il roster per arrivare a Roman Reings ”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ormai è passato più di un mese dalla sconfitta diper mano diReigns nel main event di WrestleMania 39. Al momento risulta ancora sconosciuto il futuro della loro faida visto e considerato anche cheè stato spostato a RAW, mentre Reigns è stato selezionato per primo per SmackDown. Però, prima chepossa tentare nuovamente il tutto per tuttoReigns, l’ex arbitro WWEcrede cheinizialmente vedersela con il. In un recente episodio di Monday Mailbag,ha dichiarato quanto segue:”Sono sicuro che circa il 75% delle persone credevano cheavrebbe vinto i titoli. Come ho già detto, ho fatto ...