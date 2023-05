Migrazione legale per stimolare la crescita economica | la riforma Ue

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’Europa sta affrontando vari cambiamenti demografici, con un rapido invecchiamento della popolazione e un calo delle nascite. L’UE pone attenzione sullaperla. Si stima che entro il 2050 i pensionati rappresenteranno circa un terzo della popolazione dell’UE. Questo avrà significative conseguenze sia a livello sociale che economico, traducendosi, per esempio, in un aumento della domanda di assistenza sanitaria e di servizi sociali, una minore produttività con conseguente aumento della spesa pubblica. Come l’Ue incoraggia laPer aiutare a fronteggiare queste sfide, l’Unione europea ha incoraggiato lacon l’obiettivo di affrontare la carenza di ...