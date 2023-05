(Di venerdì 5 maggio 2023) L?affondo? «Incomprensibile». Il tentativo di rimediare? «Non sufficiente». Palazzo Chigi non ha alcuna intenzione di lasciar passare in cavalleria le dichiarazioni del...

... con i suoi 336soccorsi e messi salvo con una doppia operazione da Medici senza Frontiere. - Tra i primi a preoccuparsi dell'ultimopolitico tra Italia e Francia sulla gestione ...leggi anche, Darmanin contro Meloni. Tajani: "Non vado a Parigi" Tajani: 'Si nota imbarazzo di Parigi' Prima delle parole di Véran, in un'intervista al Corriere della Sera , Tajani aveva già ...Unoin poche frasi, capaci di riaprire un solco tra due Paesi, Italia e Francia, sul tema ... Abbonati per leggere anche Leggi anche, il Viminale: nuovi posti nell'hotspot di Lampedusa e ...

Migranti, scontro Francia-Italia, Meloni tiene il punto: Parigi ora chieda scusa ilmessaggero.it

Antonio Tajani non nasconde il proprio disappunto. Il vicepremier tiene il punto dopo l’affondo di Gérald Darmanin al governo italiano. Visita a Parigi annullata per mancanza di scuse. “ Giorgia Melon ...Parigi prova a spegnere il fuoco dello scontro con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Gèrald Darmanin sulla gestione dei migranti da parte della premier Giorgia Meloni. Il portav ...