Migranti | Parigi | ‘non vogliamo ostracizzare l’Italia’**

(Di venerdì 5 maggio 2023), 5 mag. (Adnkronos) – “Non c’era alcuna volontà da parte del ministro dell’Interno diin alcun modo l’Italia e rassicuro gli italiani che ci stanno guardando”. Lo ha detto al canale di notizie francese Cnews il portavoce del governo diOlivier Véran. Ieri Gérald Darmanin aveva affermato che il primo ministro italiano Giorgia Meloni “non è stata in grado di risolvere le questioni migratorie per le quali è stata eletta”. Immediatamente il capo della diplomazia italiana Antonio Tajani, che avrebbe dovuto avere nella stessa serata aun incontro con la sua omologa Catherine Colonna, aveva annullato la visita, giudicando “inaccettabili” simili affermazioni. “Continuiamo a lavorare con gli italiani”, ha detto il portavoce del governo francese, ripreso dal Dernières Nouvelles d’Alsace. ‘Gli ...

