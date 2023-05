(Di venerdì 5 maggio 2023) Riccardo, segretario di, è tornato a criticare il governosulle politiche migratorie e sull'atteggiamento inumano a cui purtroppo abbiamo già più volte assistito in questa prima ...

Riccardo, segretario di +Europa, è tornato a criticare il governo Meloni sulle politiche migratorie e sull'atteggiamento inumano a cui purtroppo abbiamo già più volte assistito in questa prima parte di ......Ministro Marco Minniti "di fatto crea le condizioni per la violazione dei diritti die ... Riccardo, segretario di Più Europa parla di un decreto che sembra scritto da un sistema d'...SuiMeloni riesce persino a smentire quanto scritto nel Def sull'apporto di lavoratori stranieri. Difficile fare peggio di così' lo scrive su Twitter Riccardo, deputato e segretario di ...

Migranti, Magi (+Europa): “Giorgia Meloni ha rotto il patto con l’Europa” Globalist.it

(askanews) - La Camera approva, fra gli applausi della maggioranza: e così arriva il via libera definitivo dal Parlamento alla conversione del decreto legge Migranti ... una misura di questo ...Riccardo Magi, segretario di +Europa ... Parole che faccio mie: il governo Meloni è incapace di gestire la questione migranti. Non lo dico io, non lo dice Darmanin. Lo dicono i fatti. Basti pensare ...