Migranti | Conte | ' solo italiani hanno diritti di certificare fallimento governo'

Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha commentato a Terni le polemiche legate alle dichiarazioni del ministro Gerald Darmanin sulla politica italiana per i. 'Questo ...... la diatriba si riaprì dopo l'irruzione degli agenti francesi in un centro di accoglienza pera Bardonecchia . Durante il primo governofece invece scalpore la visita dell'allora ...... e l'ho detto in Aula, non abbia un piano credibile per gestire i. Ma queste cose si ...Pachkov ricordano l'influenza che un certo pensiero cattolico esercita per esempio su un Giuseppee ...

Migranti: Conte, 'solo italiani hanno diritti di certificare fallimento ... Il Tirreno

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Prendiamo atto delle rettifiche di esponenti del governo francese. Solo noi italiani abbiamo il diritto di certificare il fallimento delle politiche migratorie di questo go ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Non è che dicendo ‘io sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana’ risolvi il problema della natalità. Servono asili nido e contratti stabili, non la precarietà prodotta d ...