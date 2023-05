(Di venerdì 5 maggio 2023) Doveva essere un governo di estrema destra, sovranista, euroscettico. E invece è proprio l’esecutivo promosso a pieni voti prima dal Washington Post e poi dalla Cnn. Ovviamente, stiamo parlando del governo di Giorgia, che sin dall’inizio del proprio insediamento a Palazzo Chigi è riuscita “a superare numerose tempeste”, sia sul lato della guerra in Ucraina – tenendo a bada le incertezze a tratti manifestate dai partiti a lei alleati – e poi su quello della politica internazionale, presentandosi come un “un politico bilingue, a suo agio tra i leader mondiali”. L’assenza di Bruxelles Il grande scoglio però – continuava l’emittente americana – sarà quello della gestione dei flussi migratori. “Fermerà i barconi o saranno loro a fermare lei?”, si chiedeva la Cnn. Ora, è proprio questo il punto centrale dell’agenda di Fratelli d’Italia. E Giorgia ...

Migranti, altro che Meloni: il vero “isolazionista” è Macron Nicola Porro

Parigi prova a spegnere il fuoco con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Gèrald Darmanin sulla gestione dei migranti da parte della premier Giorgia Meloni. Il portavoce del govern ...In un talk show Gérald Darmanin ha detto che il governo Meloni è «incapace» di gestire i flussi di migranti Giovedì mattina durante un talk show televisivo il ministro dell’Interno francese, Gérald Da ...