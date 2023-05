Michele Merlo | aperte le selezioni per il concorso canoro “Credici Sempre” | I dettagli

(Di venerdì 5 maggio 2023): da oggileper il”, in memoria del cantautore scomparso. Si sonooggi, 5 maggio 2023, leper il primoper artisti emergenti dedicato a, il giovane cantautore vicentino scomparso lo scorso 6 giugno 2021, e organizzato dall’Associazione “Romantico Ribelle”, gestita dai suoi amici e familiari. L’Associazione ha deciso di chiamare il contest “” come una delle canzoni piùsignificative di. Leggi anche –> Sette giorni, ecco le anticipazioni di sabato 6 maggio «La scelta di ...

Un concorso canoro in memoria di: è Credici Sempre . Il vincitore si aggiudicherà la produzione di un brano inedito e la sua pubblicazione con un'etichetta discografica. Si tratta di una selezione rivolta ad artisti ...Si sono aperte oggi, 5 maggio 2023 , le selezioni per il primo concorso canoro per artisti emergenti dedicato a, il giovane cantautore vicentino scomparso lo scorso 6 giugno 2021, e organizzato dall'Associazione 'Romantico Ribelle', gestita dai suoi amici e familiari. L'Associazione ha deciso di ...... caporedattore Economia Tg1 Vincenzo De Luca, presidente della Regione CampaniaEmiliano, ... head of Italy di Enel Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli Luigi, ...

Michele Merlo, aperte le selezioni per il concorso canoro “Credici Sempre”, in memoria del cantautore scomparso imusicfun.it

Un concorso canoro in memoria di Michele Merlo: è Credici Sempre. Il vincitore si aggiudicherà la produzione di un brano inedito e la sua pubblicazione con un’etichetta discografica. Si tratta di una ...Si sono aperte oggi, 5 maggio 2023, le selezioni per il primo concorso canoro per artisti emergenti dedicato a Michele Merlo, il ...