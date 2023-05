Mi chiamo Pietro Puzone | dall' amicizia con Maradona alla promessa mancata

Anche questo significa essere cattolico perché senza, dov'è la Chiesa Gesù ha pregato per ...verso un rinnovamento e dunque siamo chiamati alla responsabilità grande di vivere ciò che io...MiPuzone, dal 4 maggio su RaiPlay Sound, è un ritratto umano di cruda intensità che mette a nudo una promessa mancata, narrata dal giornalista Lorenzo Giroffi, che in cinque episodi ...Però hai lavorato con Brian & Garrison, Gino Landi e, addirittura,Garinei di Garinei e ... E che hai fattol'assistente di Gino Landi, Gianni Santucci, per chiedergli se potevo farmi ...

Mi chiamo Pietro Puzone, dal 4 maggio su RaiPlay Sound Spot and Web

Nel corso del pomeriggio del 4 maggio 2023 il consiglio di amministrazione di Telecom Italia TIM sarà chiamato a prendere una decisione ... in un momento delicato in cui la società guidata da Pietro ...In una intervista al Corsera Al Bano (Albano Carrisi) rivela come è morta sua figlia Ylenia e di aver pensato al suicidio. Parla anche di Romina Power.