Metsola | l' Italia non può farcela da sola sui migranti

(Di venerdì 5 maggio 2023) "Quello delle migrazioni è fenomeno di cui si deve far carico tutta l'Unione, non solo i Paesi di frontiera. L'non puòda". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, ...

"Quello delle migrazioni è fenomeno di cui si deve far carico tutta l'Unione, non solo i Paesi di frontiera. L'Italia non può farcela da sola". (ANSA)