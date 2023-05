Meteo weekend | in arrivo l’anticiclone africano | con punte di 28°C Ecco quanto durerà

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Gli effetti del vortice che fino a ieri ha provocato condizioni di maltempo anche molto intenso su alcune regioni d’Italia vanno riducendosi, con il suo allontanamento verso i Balcani. Le ultime note instabili interesseranno oggi parte delle regioni meridionali, mentre dall’Europa sudoccidentale è in rinforzo un campo di alta pressione e in estensione verso il Mediterraneo centrale. Ci attende quindi qualche giornata anticiclonica con tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento, destinate a portarsi su gradevoli valori tardo primaverili, se non localmente quasi estivi. Un po’ di variabilità è attesa soltanto nelle ore pomeridiane in prossimità delle zone alpine, dove potrà formarsi qualche breve rovescio. La fase stabile e anticiclonica tuttavia non avrà lunga vita e già da domenica un fronte cercherà di raggiungere ...