Meteo Roma del 05-05-2023 ore 19 | 15

(Di venerdì 5 maggio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con prevalenza soleggiati al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l’Arco Alpino invariato altrove con sole prevalente in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residui fenomeni settori Alpini al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli Però più soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono attese variazioni con sole prevalente qualche velatura in tram in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali addensamenti sulle coste ...