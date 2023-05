Meteo | le previsioni | weekend tra sole e temporali pomeridiani | caldo in aumento

... 8 morti e 13 feriti - Bce alza i tassi di interesse dello 0,25% - Focus: Generali, approda a Padova il tour "Vite: storie di felicità' -3B6 Maggio gsl Condividi questo articolo: ...Le temperature sono in netto aumento, questi due giorni, e possono raggiungere anche picchi di 25 gradi nella giornata di sabato. Ma anche domenica il tempo sarà prevalentemente stabile a Roma con ...in Italia per domani 6 maggio 2023 Situazione sinottica europea Anticiclone che si estende tra basso Atlantico e Mediterraneo centrale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Questo ...

Meteo, previsioni: ancora pioggia fino a domani. «Il Po cresciuto di mezzo metro». Ma poi scoppia l’estate Corriere della Sera

Il satellite Meteosat di Terza Generazione Imager-1 (MTG-I1) ha inviato la sua prima foto della Terra, aprendo le porte a una nuova era nelle previsioni ...A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 1 ...