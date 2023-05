Messi | ' chiedo scusa al Psg per viaggio in Arabia'

scusa ai miei compagni e al club e aspetto decisioni della società": queste le parole di Leoin un post su Instagram nel quale il 7 volte Pallone d'Oro prova a mettere fine alle polemiche ...... come sempre - spiegain un video pubblicato sui social - . Avevo organizzato questo viaggio e non potevo cancellarlo. L'avevo già cancellato prima.scusa ai miei compagni di squadra e ...scusa ai miei compagni e al club e aspetto decisioni della società": queste le parole di Leoin un post su Instagram nel quale il 7 volte Pallone d'Oro prova a mettere fine alle polemiche ...

L'asso argentino ha scelto una storia su Instagram per cercare di placare le polemiche scaturite dal suo viaggio, non autorizzato dal club transalpino, per il quale è stato sospeso per due settimane " ..."Chiedo scusa ai miei compagni e al club e aspetto decisioni della società": queste le parole di Leo Messi in un post su Instagram nel quale il 7 volte Pallone d'Oro prova a mettere fine alle polemich ...