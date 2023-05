Mercoledì | Jenna Ortega bersaglio degli sfottò degli sceneggiatori in sciopero | Vieni nel picchetto con noi!

(Di venerdì 5 maggio 2023) Le confessioni di, che avrebbe cambiato le sue battute inperché in dissenso con gli autori, l'hanno resa ildella WGA in. Nei picchetti e nei cortei di protestaamericani insarebbero comparsi cartelli dicontro. Le dichiarazioni della star di, che ha confessato di aver cambiato le sue battute perché in dissenso con la visioneautori della serie Netflix non sono andati giù agli scrittori in fase di ...

... gli scrittori che hanno partecipato allo sciopero sono stati visti alzare cartelli che prendevano di mira alcune celebrità e progetti, tra cui la star diOrtega , derisa per aver ...Le considerazioni della star dihanno scatenato la reazione di Steven DeKnight , showrunner della serie Netflix Daredevil. Ma sembrerebbe che non ci sia pace perOrtega, stretta in un ...Al momento non si hanno dettagli né sulla trama né sul cast, anche se alcune indiscrezioni vorrebbero l'attriceOrtega , che ha già collaborato con Burton per la serie, far parte del ...