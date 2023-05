Meloni in Cdm ‘ottiene’ norma Fuortes | niente accordo su Gdf

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 maggio 2023) Raccontano che per quasi due ore, Giorgia, Giancarlo Giorgetti e Alfredo Mantovano siano rimasti chiusi nello studio della premier a discutere, mentre tutti gli altri ministri erano seduti intorno al tavolo in attesa che cominciasse un Consiglio che, da convocazione, era in programma alle 16.Un confronto che, però, non è riuscito a sciogliere il nodo: quello della nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, su cui in mattinata c'era stato anche un faccia a faccia tra il responsabile dell'Economia e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Alla fine tutto rinviato, la 'pratica' (che peraltro non era inserita nell'ordine del giorno) non viene proprio affrontata quando finalmente comincia la riunione. Sarà forse il prossimo Consiglio dei ministri a decidere chi prenderà il posto di Giuseppe Zafarana, nel frattempo indicato come presidente dell'Eni.Da un ...