E' un riavvicinamento, quello tra, da cui del resto passano interessi strategici per entrambi, nelle trattative europee. A partire da quelle sul Patto di stabilità, dove bisogna ...Mentre la tesi italiana è cheutilizzi lo scontro conper ragioni interne. E la prova starebbe nel riferimento a Marine Le Pen . Tajani e l'insulto gratuito Intanto in un'intervista al ......contro il decreto lavoro e più in generale contro la (non) politica economica del governo. ... incuranti della piega violenta che ha preso la protesta contro Emmanuele la sua legge che ...

Meloni e Macron, amici mai. Congelata la visita a Parigi: “Senza scuse non parto” La Stampa

Il ministro degli Esteri ammette che «di sicuro il resto dell’esecutivo Macron non la pensa come Darmanin ma il comunicato di Parigi non è sufficiente» ...L’affondo «Incomprensibile». Il tentativo di rimediare «Non sufficiente». Palazzo Chigi non ha alcuna intenzione di lasciar passare in cavalleria le dichiarazioni ...