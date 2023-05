(Di venerdì 5 maggio 2023) "33 anni dopo l'ultimoiltorna campione d'Italia.a tutta la squadra, all'allenatore Spalletti e all'intera Società per tutto l'impegno e per questo risultato meritato". ...

a tutta la squadra, all'allenatore Spalletti e all'intera Società per tutto l'impegno e per questo risultato meritato". Lo scrive su Twitter la premier Giorgia, dopo la vittoria ...a tutta la squadra, all'allenatore Spalletti e all'intera Società per tutto l'impegno e per questo risultato meritato'. Lo scrive su Twitter la premier GiorgiaAnchesi congratula col Napoli . Idi Berlusconi al Napoli. Ricoverato da più di un mese al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi non ha perso tempo nel congratularsi col ...

Meloni, complimenti al Napoli per lo scudetto - Politica Agenzia ANSA

Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta dopo i due scudetti di Diego Armando Maradona: le reazioni dei vip da tutto il mondo per la ..."33 anni dopo l'ultimo scudetto il Napoli torna campione d'Italia. Complimenti a tutta la squadra, all'allenatore Spalletti e all'intera Società per tutto l'impegno e per questo risultato meritato". ( ...