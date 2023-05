Meloni alza lo scontro con la Francia | ma la sua politica migratoria rimane debole

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Trattato di amicizia del Quirinale sembra scritto sulla sabbia. Italia esono di nuovo ai ferri corti e le scintille questa volta arrivano da Parigi. Il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, in un’intervista radiofonica, ha definito la presidente del Consiglio Giorgia«incapace di risolvere i problemi migratori». Ora, che non sappiamo come affrontare il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, anche perché da soli non è possibile farlo e i blocchi navali sono ormai la preistoria sovranista che era buona sola per fare campagna elettorale. Che non serva il decreto legge Cutro approvato ieri dal Parlamento, è altrettanto palese. Levare la protezione speciale e recuperare pezzi dei decreti Salvini non risolve, anzi alimenta clandestinità e non integrazione. Così come è chiaro che attuare il Piano Mattei proposto da...