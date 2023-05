Meglio più soldati che pelandroni col reddito grillino

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal divano alla divisa. No, non è il nome di un nuovo reality. E neppure di uno spot elettorale, come improvvidamente lo hanno etichettato a sinistra. Si tratta piuttosto di un ambizioso progetto messo a punto dal presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo, in accordo con il ministro Guido Crosetto. E prevede, tra l’altro, l’innalzamento dei limiti d’età per l’accesso alle forze armate, al fine di allargare la platea deie di chi vorrebbe partecipare ai vari concorsi. L’obiettivo prefissato sarebbe inoltre quello di adeguare i suddetti limiti ai progressi sociali del nostro tempo, ed uniformarli altresì a diverse altre legislazioni europee. Una vera e propria rivoluzione, insomma, che potrebbe consentire a migliaia di disoccupati di intraprendere la carriera militare. Si, proprio così. Presto migliaia di giovani attualmente ...