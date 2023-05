Maya Vander di nuovo incinta | dopo il dolore per il figlio nato morto

(Di venerdì 5 maggio 2023), star televisiva e agente immobiliare, èdel terzo. Lo rivela una fonte a People: la notizia arriva diversi mesil’aborto spontaneo di dicembre 2021. La conduttrice si mostra con il pancione proprio nelle ultime puntate di Selling Sunset e condivide sui social un post dedicato a Mason, il bambinodue anni fa: La nostra donazione per la costruzione di un parco giochi è andata in porto ed è stata inaugurata (la nuova area bimbi). Questo parco giochi sarà la gioia di molti bambini. Il nostro piccolo Mason,, resterà nei nostri cuori per sempre! In ogni tragedia dobbiamo cercare di trovare una piccola luce e imparare a navigare anche nelle acque più scure. La 39enne di origini ...

Le parole di Maya Vander sull'aborto spontaneo del 2021. Oggi affronta una nuova gravidanza insieme ai figli e il marito, Dave Miller.Selling Sunset star Maya Vander has announced she is expecting a baby, over a year after she confirmed that she had suffered a tragic stillbirth. The reality star and real estate agent shared the ...