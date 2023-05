Maxi tamponamento lungo la A4 | 6 mezzi coinvolti | 3 i feriti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Stezzano. Una carambola fra seiha provocato un grosso incidentel’autostrada A4 nel tardo pomeriggio di venerdì (5 maggio). Sei i veicoli, tre furgoni e tre autovetture, nel sinistro che si è verificato nel territorio di Stezzano intorno alle 17:47. La dinamica delè ancora da chiarire. Tresono stati trasportati in ospedale a bordo di altrettante ambulanze: nessuno di loro dovrebbe essere in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine, che hanno messo in sicurezza ie hanno bonificato l’area compromessa.

Un incidente sull'autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un mezzo pesante. Il, in parte ripreso da un veicolo che procedeva poco distante, col video diventato virale sui social, è avvenuto nella mattina di mercoledì 3 maggio nel tratto che ricade nel ...Dieci persone sono rimaste ferite, nessuna delle quali in modo grave, in unche ieri mattina ha coinvolto più mezzi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant'...È di dieci persone ferite , nessuna delle quali in modo grave, il bilancio di unavvenuto stamani sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo in direzione nord. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha ...

Il maxi incidente è avvenuto nel corso della giornata di martedì 3 Maggio sull’autostrada A2, nel tratto della Salerno-Reggio Calabria. Un tamponamento tra due automobili ha causato una carambola ...10 veicoli coinvolti. Un filmato che sta circolando in queste ore sui social network e nelle chat WhatsApp mostra proprio il momento dell'impatto ...