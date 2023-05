Mauro Stasio | “Fiumicino | vergogna senza fine | se sei disabile qui non puoi vivere”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 maggio 2023)– “Se seinon. E questa è l’ennesimaper una città che ospita il più importante scalo aeroportuale d’Italia. Il Da Vinci è la porta d’ingresso per molte persone. Ma come possiamo definirci una città inclusiva se in tema di disabilità stiamo indietro anni luce?”. A parlare è, candidato con la lista Baccini sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. “I problemi qui in città sono tanti e si potrebbe fare un lungo elenco, a partire dai parcheggi. Su tutto il territorio ci sono tante concessioni contrassegnate. Molte di queste concessioni, però, non sono più attive, perché il titolare è deceduto. Si potrebbero usare come parcheggi per i disabili – prosegue...