Mattinata di incidenti in provincia | motociclista di 54 anni ricoverato in codice rosso

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quella di venerdì (5 maggio) è stata unadisulle strade delladi Bergamo, che hanno causato disagi alla circolazione. Il primo intervento è stato necesssario già nella notte: poco prima delle 2, a Brembate, un uomo è caduto mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro sarebbe avvenuto alla rotonda dove si incrociano la sp 156 e via Dante Alighieri, due delle arterie principali del paese. Coinvolto un uomo di 54: sul posto è intervenuta la Croce Rossa da Bonate, che ha portato il ferito inall’ospedale Papa Giov. Intorno alle 7, a Treviglio, una ragazza di 25è rimasta lievemente ferita in un investimento in via Botticelli, nella zona est della città, senza riportare gravi conseguenze. A Costa ...