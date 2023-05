Il presidente della Repubblica Sergioè atterrato a Londra, accompagnato dalla figlia Laura, in vista della sua partecipazione alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla domani all'abbazia di ...Ora, dopo mesi di minuziosi preparativi, èil giorno della sua incoronazione. Nessuna ... Per l'Italia sarà presente il presidente della Repubblica Sergioe per la Germania il ...Sergiosarà il nostro rappresentante ufficiale all'evento: il Presidente della ... con i capelli grigi e l'impeccabile doppiopetto,a indossare la Corona dopo una vita di ...

Mattarella arrivato a Londra, domani all'incoronazione di Carlo - Il ... Il Sole 24 ORE

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Londra, accompagnato dalla figlia Laura, per la partecipazione alla cerimonia di incoronazio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...