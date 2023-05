Massa | Conte aggredito a schiaffi da un No Vax candidato

Il Presidente del M5S ed ex premier, Giuseppe, è stato aggredito da un no - vax a, dove si trovava per un'iniziativa elettorale. E' quanto fanno sapere fonti del M5S in una nota....Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, commentando l'aggressione subita nel pomeriggio a. "Dobbiamo restare lucidi - ha poi detto - e mantenere i nervi saldi perchè questo è il ...Video su questo argomentoaggredito a: il video dello schiaffo del no - vax all'ex premier Messaggi di unità arrivati a più riprese anche dagli altri big del partito, a partire dal ...

Giuseppe Conte colpito al volto da un No Vax a Massa. L'aggressore: "Gli ho dato solo un buffetto pedagogico"… La Repubblica Firenze.it

Giuseppe Conte è stato aggredito al volto da un no vax . Il leader M5s si trovava a Massa per un comizio elettorale. Quando è arrivato in ...È stato uno “schiaffo pedagogico” quello con cui Giulio Milani, l’aggressore di Giuseppe Conte, ha colpito al volto l’ex premier a Massa.