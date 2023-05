Massa | Conte aggredito a schiaffi da un No Vax candidato

Quindi l'idiosincrasia dinei confronti di Mario Draghi , fino a favorirne, grazie anche alla ... ma agli outsider del Pd, che l'hanno votata in. E di cui la nuova Segretaria cerca di ...'La mia solidarietà a Giuseppeper l'aggressione subita a. Il confronto sulle idee non può mai sconfinare nella violenza. E vale anche per chi comeha minacciato e invocato violenza contro avversari come Matteo ...Non c'è invece il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppea ggredito ieri in piazza a, ma le occasioni di dialogo e quelle per aumentare la pressione sulle politiche del governo hanno già ...

Giuseppe Conte aggredito a un evento elettorale a Massa, fermato l'aggressore RaiNews

Il candidato di Massa Insorge: "La violenza Sono le morti sul lavoro e i salari bassi". L’editore no vax: "Noi rappresentanti di elettori di 5Stelle, Unione popolare e Ragaglini".“Con Conte ci siamo sentiti anche ieri (venerdì, ndr)”. Risponde così durante la manifestazione di Bologna Elly Schlein a chi le fa notare l’assenza del leader dei Cinque Stelle. Minimizza la segretar ...