faccia a faccia fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. All'... L'occasione saràquando Palazzo Chigi ha convocato le opposizioni per discutere di riforme. Gli ...Festa fuori dall'Aula In unmomento avevano pensato di fare un blitz in Aula se il Napoli avesse vinto lo scudetto , ma ... forse, al rientro in Aula", spiega un onorevole iscritto al ...... 'agendo sotto l'autorità conferita dai suoi membri, ha votato all'unanimità a favore di un ricorso allo sciopero' che entrerà in vigore 'da2 maggio'.sciopero dopo 15 anni Le ...

Martedì primo faccia a faccia Meloni-Schlein sulle riforme - Politica Agenzia ANSA