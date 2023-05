Marisa Laurito non mantiene la promessa | ' Ma quale spogliarello? Non ho l' età'

(Di venerdì 5 maggio 2023)semntisce tutto. Dopo aver promesso - in diretta radio - che in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, si sarebbe esibita in una sorta di, adesso, si rimangia la ...

semntisce tutto. Dopo aver promesso - in diretta radio - che in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, si sarebbe esibita in una sorta di spogliarello, adesso, si rimangia la ...Fra loro, la popolare attrice, volto storico del teatro napoletano, protagonista di numerosissimi film ambientati a Napoli - ricordiamo fra tutti 'il mistero di Bellavista' e la ...Giuramento sexy anche da parte diche dovrebbe vestirsi solo di una bandiera azzurra. Per ora si è limitata a pubblicare uno scatto con il presidente Aurelio De Laurentis , ma chissà: ...

Il Napoli vince lo Scudetto e Marisa Laurito mantiene la sua promessa Corriere dello Sport

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ”Ma quale spogliarello Non ho l’età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda”. Così Marisa Laurito, emozionatissima per la conquista dello scudetto da parte del Napoli, ...Marisa Laurito semntisce tutto. Dopo aver promesso - in diretta radio - che in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, si sarebbe esibita in una sorta di spogliarello, adesso, si rimangia ...