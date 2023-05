Marika Fruscio nuda sui social per il Napoli | la nuova foto hot

(Di venerdì 5 maggio 2023) Questa mattina aveva regalato solo un assaggino di quello che sarebbe stato poi nel pomeriggio,ha mandato in tilt icon uno scatto bollente nelle sue Storie Instagram che anticipa contenuti di fuoco su OnlyFans. Dopo il buongiorno speciale a seguito della magica nottata per la vittoria dello scudetto del, la showgirl ha deciso di spingersi un po’ oltre e dal bikini è passata ad un capo di intimo che lascia ben poco all’imaginazione. Un piccolo assaggio di quello che la showgirl è pronta a regalare ai suoi tifosi sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Leggi anche FESTA SCUDETTOBuongiorno da urlo,festeggia così lo Scudetto del...

Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 maggio 2023 troviamo le curve pericolose die il misterioso corteggiatore social di Annalisa . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 5 ...... Marisa Laurito vuole vestirsi solo "di una bandiera azzurra" mentre l'unica promessa fatta daè quella di non spogliarsi: "Già lo fanno tutti". Gigi D'Alessio invece si metterà "un ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 4 maggio 2023 troviamo le curve bollenti di, Elodie e Corinna Dentoni oltre alle polemiche sul coming out dell'ex suora Cristina Scuccia in ...

Marika Fruscio, lingerie scudetto per il Napoli. Da infarto. Le foto Affaritaliani.it

Raffaella Fico, in radio la promessa ai fan per celebrare al meglio il sueccesso del Napoli in campionato. Le parole della showgirl ...Le tante iniziative, annunciate e non, di Emy Cuomo, Marika Fruscio, Marisa Laurito, Serena Autieri e Luisa Ranieri prima e dopo il trionfo della squadra di Spalletti ...