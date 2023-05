Maria Latella chi è il ricchissimo marito Alashdair MacGregor Hastie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023)dal 2013 è sposata con ile pubblicitario inglese: la cerimonia si è tenuta in gran segreto a Parigi., il matrimonio segreto con ilLa giornalista sarà tra gli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato all’incoronazione di Re Carlo III, insieme ad Ilaria Grillini, Domenico Marocchi e la conduttrice, Serena Bortone. Nata a Reggio Calabria nel 1957, diventa giornalista professionista a 26 anni ed ha iniziato a lavorare nell’editoria con il Secolo XIX per poi effettuare uno stage a New York con l’NBC. Successivamente lavora al Corriere Della Sera tra il 1990 ed il 2005, per poi divenire ...